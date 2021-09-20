Станция столичной подземки «Пролетарская» закрыта из-за задымления

А ранее пассажиров эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» также из-за задымления. Инцидент произошел 6 сентября. Пассажиров просили пользоваться наземным транспортом, сообщал РИА ФАН. А на прошлой неделе полиция Москвы задержала двоих мужчин, которые проникли в тоннель на Кольцевой линии московского метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Собеседник агентства рассказал, что на станции метро «Комсомольская» двое парней спрыгнули с платформы на рельсы и забежали в тоннель. Источник уточнил, что после остановки движения поездов нарушителей задержали.



