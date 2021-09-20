Станция столичной подземки «Пролетарская» закрыта из-за задымления
Из-за задымления поезда проезжают станцию «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро без остановки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
А ранее пассажиров эвакуировали со станции метро «Проспект Вернадского» также из-за задымления. Инцидент произошел 6 сентября. Пассажиров просили пользоваться наземным транспортом, сообщал РИА ФАН. А на прошлой неделе полиция Москвы задержала двоих мужчин, которые проникли в тоннель на Кольцевой линии московского метро, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Собеседник агентства рассказал, что на станции метро «Комсомольская» двое парней спрыгнули с платформы на рельсы и забежали в тоннель. Источник уточнил, что после остановки движения поездов нарушителей задержали.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- СМИ: Четверо из шести погибших при стрельбе в Перми опознаны
- Станция столичной подземки «Пролетарская» закрыта из-за задымления
- Памфилова высказалась о прошедших выборах в Госдуму
- «Огромная беда для всей страны». Путин прокомментировал трагедию в Перми
- Партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Москве
- Синоптики предупредили москвичей о предстоящих холодах
- Обезвредивший пермского стрелка полицейский получит награду
- Родным погибших при стрельбе в Пермском университете выплатят по 1 млн рублей
- Мужчина в Алма-Ате расстрелял судебных исполнителей
- Глава партии «Новые люди» прокомментировал результаты выборов в Госдуму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru