В Москве до конца года завершится строительство 10 станций метро

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что до конца текущего года будет завершено строительство 10 станций метрополитена, передает «Интерфакс».

Андрей Бочкарёв: Большая кольцевая линия метро готова на 88%

По словам Бочкарева, метро остается приоритетом в развитии столичного транспорта. Чиновник отметил, что в ближайшие месяцы состоится открытие 9 станций на Большой кольцевой линии, еще одна станцию откроется после реконструкции.

Заммэра также отметил, что за два предстоящих года московский метрополитен расширится на 24 станции метрополитена. Ведутся работы по продлению Сокольнической, Калининско-Солнцевской, Люблинско-Дмитровской и Арбатско-Покровской линий, а также строительство новых линий - Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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