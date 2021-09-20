Станция метро «Пролетарская» в Москве заработала после задымления

Станция «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро вновь открыта для пассажиров после задымления в кабельном коллекторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дым рассеялся. Станция снова открыта для пассажиров», - уточнили в ведомстве. По данным правоохранительных органов, станция не работала на вход и выход пассажиров в течение 10 минут, метропоезда проезжали станцию без остановки.

О причинах задымления в коллекторе не сообщается. Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили задымления и возгорания на платформе.

Мэр города Сергей Собянин ранее заявил, что в ноябре в Москве будет запущен участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена из десяти станций.

