Станция метро «Пролетарская» в Москве заработала после задымления
Станция «Пролетарская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро вновь открыта для пассажиров после задымления в кабельном коллекторе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Дым рассеялся. Станция снова открыта для пассажиров», - уточнили в ведомстве. По данным правоохранительных органов, станция не работала на вход и выход пассажиров в течение 10 минут, метропоезда проезжали станцию без остановки.
О причинах задымления в коллекторе не сообщается. Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили задымления и возгорания на платформе.
Мэр города Сергей Собянин ранее заявил, что в ноябре в Москве будет запущен участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена из десяти станций.
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