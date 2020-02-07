Станцию метро «Театральная» в Петербурге планируют открыть в 2025 году

В Петербурге примерной датой открытия станции метро «Театральная» назвали 2025 год.

Как пишут «Невские новости», об этом заявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.

Планируется изначально открыть первый вестибюль, который будет расположен на пересечении улиц Глинка и Декабристов. Второй вестибюль разместят на Лермонтовском проспекте.

В профильном комитете отметили, что первый этап строительства, который предполагает создание подземного павильона в основных конструкциях, будет завершен к середине 2022 года.

Ранее в январе сообщалось, что в столичной подземке внедрение системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц завершится к 1 сентября текущего года.