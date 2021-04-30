Задержан адвокат бывшего советника главы «Роскосмоса» Сафронова

По имеющимся данным, к Павлову приходили сотрудники ФСБ. «Одновременно ломают дверь IT-специалисту "Команды 29" Игорю Дорфману», — приводит слова правозащитников ТАСС. Сообщается, что Дорфман перестал отвечать на звонки.

Иван Павлов защищал в суде экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Павлов также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иноагентом) в деле о признании сети Алексея Навального экстремистской организацией.

