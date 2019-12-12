Яхта «Беда», или Авианосец на ремонте

Пожар начался утром во время сварочных работ в первом энергоблоке: в трюм, где было разлито топливо, попала искра. От задымления пострадали десять военнослужащих, им оказана медпомощь, угрозы их здоровью нет, - сообщила пресс-служба Северного флота. По другим данным, которые приводит «Интерфакс», госпитализированы 12 человек, судьба еще троих неизвестна. Горение локализовано. По последним данным, площадь пожара составила 600 квадратных метров. Боеприпасов и вооружения на корабле не было.

Масштабы последствий пожара на авианосце еще предстоит оценить, но есть надежда на то, что нынешнее ЧП не станет причиной увеличения сроков ремонта судна, - заявил в эфире НСН бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

«Сейчас рано делать какие-то серьезные прогнозы, можно говорить только в теоретическом плане. Любой пожар, любая нештатная ситуация может повлиять на сроки ремонта. Пока погибших нет, это для меня самое главное. Корабль очень большой, энергоотсек в сравнении с кораблем имеет не самую большую площадь, но все познается в сравнении. Он на ремонте, восстановительные работы будут проведены и, как мне кажется, можно рассчитывать при определенной концентрации усилий завода по ремонту сроки могут и не сдвинуться».

Скорее всего, сроки окончания ремонта «Адмирала Кузнецова» все же сдвинутся, причем, по меньшей мере на полгода, - считает информированный источник "Интерфакса". Чтобы отремонтировать энергоотсек, понадобятся кабели разного сечения и разной номенклатуры. На складах этого, скорее всего, давно нет. А если подтвердится, что в отсеке горели и электрокабели, их также придется перетягивать, а это «очень большие затраты», - добавил собеседник агентства.

По графику ремонт и модернизация авианосца должны завершиться в 2022 году, - заявлял ранее президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. «Адмирал Кузнецов» находится на ремонте с весны 2018 года. Подрядчик работ – центр судоремонта «Звездочка». Работы на судне начались в мае 2018 на базе 35-го судоремонтного завода. В сентябре авианосец был переведен от причала «35 СРЗ» в большой плавучий док ПД-50. В конце октября того же года произошел сбой в подаче электричества и цистерны ПД-50 заполнились. В результате док резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран повредил часть палубы корабля. Теперь вот пожар…



