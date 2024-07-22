Стало известно о взрывах под Туапсе
22 июля 202406:37
В Туапсе сработала российская система ПВО, сообщает Ura.ru.
Предварительно, украинские беспилотники направлялись в сторону НПЗ. Над Туапсе прогремели несколько взрывов.
Местные жители рассказали, что всего было пять хлопков.
Ранее украинские БПЛА атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru