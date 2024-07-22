Стало известно о взрывах под Туапсе

В Туапсе сработала российская система ПВО, сообщает Ura.ru.

Над территорией России уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Предварительно, украинские беспилотники направлялись в сторону НПЗ. Над Туапсе прогремели несколько взрывов.

Местные жители рассказали, что всего было пять хлопков.

Ранее украинские БПЛА атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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