Над территорией России уничтожили 19 беспилотников ВСУ
19 июля 202407:58
Девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
Минувшей ночью при попытке Киева атаковать объекты в РФ дроны были сбиты над тремя регионами.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями», — подчеркнули в военном ведомстве.
Кроме того, пять дронов сбили над Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее военные нейтрализовали 35 беспилотников ВСУ над Крымом и Брянской областью, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru