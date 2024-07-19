Над территорией России уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Девятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Минувшей ночью при попытке Киева атаковать объекты в РФ дроны были сбиты над тремя регионами.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены одиннадцать БПЛА над Курской и три над Белгородской областями», — подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, пять дронов сбили над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее военные нейтрализовали 35 беспилотников ВСУ над Крымом и Брянской областью, напоминает 360.ru.

