Стало известно о втором пострадавшем в ДТП в Дагестане

В ДТП в Дагестане пострадал еще один человек - глава главного следственного управления СК по СКФО Олег Васильев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что после ДТП в Каякентском районе республики госпитализирован и. о. руководителя СУСК по Дагестану Алексей Потанин.

Согласно источнику агентства, в машине с Потаниным находился еще Васильев. Он был доставлен в больницу Дербента и перенес операцию на ключице.

В свою очередь, Потанин был доставлен вертолетом в Махачкалу. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

