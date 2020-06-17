Глава управления СКР по Дагестану тяжело пострадал в ДТП

В Дагестане в результате ДТП получил тяжелые травмы исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по республике Алексей Потанин.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в момент аварии Потанин и двое его подчиненных находились в автомобиле Land Cruiser 200. Тяжелые травмы получили все трое.



По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что внедорожник во время движения «подрезал» другой автомобиль.





