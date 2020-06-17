Глава управления СКР по Дагестану тяжело пострадал в ДТП
17 июня 202019:46
В Дагестане в результате ДТП получил тяжелые травмы исполняющий обязанности руководителя следственного управления СКР по республике Алексей Потанин.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в момент аварии Потанин и двое его подчиненных находились в автомобиле Land Cruiser 200. Тяжелые травмы получили все трое.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что внедорожник во время движения «подрезал» другой автомобиль.
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17 июня 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru