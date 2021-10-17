Стало известно о состоянии пострадавших после нападения в якутском диспансере

«Все они оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в РБ№2 — ЦЭМП после нападения пациента в наркологическом диспансере. Им оказана экстренная медпомощь. После осмотра четырёх человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Медики оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжёлое.

Следователи следственных органов СУ СК России по Республике Саха выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Накануне пациент наркологического диспансера в Якутске совершил нападение на других пациентов. В результате инцидента один человек скончался.

