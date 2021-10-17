Стало известно о состоянии пострадавших после нападения в якутском диспансере
Из пяти пострадавших при нападении в наркодиспансере в Якутии один пациент переведен на амбулаторное лечение, ещё четверо, в том числе нападавший, госпитализированы для экстренной помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минздрав республики.
«Все они оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в РБ№2 — ЦЭМП после нападения пациента в наркологическом диспансере. Им оказана экстренная медпомощь. После осмотра четырёх человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.
Медики оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжёлое.
Следователи следственных органов СУ СК России по Республике Саха выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.
Накануне пациент наркологического диспансера в Якутске совершил нападение на других пациентов. В результате инцидента один человек скончался.
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