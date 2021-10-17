Стало известно о состоянии пострадавших после нападения в якутском диспансере

Из пяти пострадавших при нападении в наркодиспансере в Якутии один пациент переведен на амбулаторное лечение, ещё четверо, в том числе нападавший, госпитализированы для экстренной помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минздрав республики.

Один человек погиб от рук пациента наркодиспансера в Якутии

«Все они оперативно доставлены бригадой скорой медицинской помощи в РБ№2 — ЦЭМП после нападения пациента в наркологическом диспансере. Им оказана экстренная медпомощь. После осмотра четырёх человек госпитализировали, одного отпустили домой на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Медики оценивают состояние пострадавших как стабильно тяжёлое.

Следователи следственных органов СУ СК России по Республике Саха выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Накануне пациент наркологического диспансера в Якутске совершил нападение на других пациентов. В результате инцидента один человек скончался.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЯкутияПогибшиеПострадавшиеНаркоманияНаркотики
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