Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК
15 ноября 202102:10
В результате взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке пострадала женщина, сообщает телеканал «Рен ТВ».
Ее состояние оценивается как «шоковое», заявил представитель областной администрации. «Пострадавшая одна. В шоковом состоянии», — сказано в сообщении. В настоящее время ей оказывают помощь медики.
Напомним, взрыв произошел 14 ноября в 21:30 на угольном складе предприятия. После этого начался пожар. Пострадал один человек.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,1 млн+38 823 / сут.
Умерли
255 тыс.+1 219 / сут.
Выздоровели
7,8 млн+29 821 / сут.
- Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК
- Фанаты расстроились из-за внешности постаревшего Тома Круза
- Гинцбург заявил об отсутствии негативных последствий от многократной ревакцинации
- На складе НЛМК произошел взрыв
- Москвичи рассказали о самых популярных костюмах на тематических свадьбах
- Россия проиграла Хорватии
- В Луганске рассказали, что украинские военные повредили газопровод
- Глава ОАК раскрыл планы по производству истребителя Checkmate
- Украинские военные опровергли заявление об уничтожении мигрантов при прорыве границы с Белоруссией
- На Украине ждут «наступления» России на Киев на фоне миграционного кризиса
14 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru