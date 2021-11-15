Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК

В результате взрыва на территории Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке пострадала женщина, сообщает телеканал «Рен ТВ».

На складе НЛМК произошел взрыв

Ее состояние оценивается как «шоковое», заявил представитель областной администрации. «Пострадавшая одна. В шоковом состоянии», — сказано в сообщении. В настоящее время ей оказывают помощь медики.

Напомним, взрыв произошел 14 ноября в 21:30 на угольном складе предприятия. После этого начался пожар. Пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрывы
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