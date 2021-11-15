Стало известно о состоянии пострадавшей при взрыве на НЛМК

Ее состояние оценивается как «шоковое», заявил представитель областной администрации. «Пострадавшая одна. В шоковом состоянии», — сказано в сообщении. В настоящее время ей оказывают помощь медики.

Напомним, взрыв произошел 14 ноября в 21:30 на угольном складе предприятия. После этого начался пожар. Пострадал один человек.

