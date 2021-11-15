На складе НЛМК произошел взрыв

14 ноября в 21:30 на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошёл взрыв, сообщает ТАСС.

В одном из кафе в Казахстане прогремел взрыв

После этого случилось возгорание конвейера. Во время инцидента пострадал один сотрудник — женщине оказывают помощь врачи.

Отмечается, что взрыв на НЛМК не повлиял на производственный процесс, сообщает «РЕН ТВ».

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:Взрывы
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