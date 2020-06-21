Стало известно о смерти стрелка с Ленинского проспекта в Москве
Мужчина, стрелявший по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.
«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, скончался», - заявила Иванова.
Напомним, в прошлый понедельник на Ленинском проспекте инспекторы остановили для проверки автомобиль такси. Во время оформления протокола за грязные номера на сотрудников напал вооруженный прохожий - 25-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев. В результате перестрелки получили ранения двое полицейских и нападавший.
По данным Telegram-каналов, Ратмир Галаев являлся участников протестов в Ингушении и жил по режиму «настоящего джихадиста».
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