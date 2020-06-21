Стало известно о смерти стрелка с Ленинского проспекта в Москве

Мужчина, стрелявший по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

«Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу по сотрудникам ДПС на Ленинском проспекте, скончался», - заявила Иванова.