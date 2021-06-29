Стало известно о самочувствии Веры Алентовой

Художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев заявил, что народная артистка России Вера Алентова чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

По его словам, артистка по телефону рассказала, что у неё все в порядке и помощи не требуется.

Писарев добавил, что Алентова до госпитализации отыграла все свои спектакли, необходимости в замене нет, так как 30 июня театр закрывает свой сезон.

Ранее актриса Вера Алентова была госпитализирована с подозрением на коронавирус в одну из столичных больниц. До неё в клинику с COVID-19 попал её супруг - режиссёр Владимир Меньшов, сообщает RT.

