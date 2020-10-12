Установлена личность нижегородского стрелка
12 октября 202018:35
Стрельбу в Нижегородской области открыл 18-летний местный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
Ранее сообщалось об обстреле автобуса в городе Бор Нижегородской области. По уточнённым данным, четыре человека погибли, трое были ранены.
Преступник пока не задержан, полиция ведёт его розыск и призывает жителей региона соблюдать осторожность, так как злоумышленник вооружён.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Названа дата заседания контактной группы по Донбассу
- Деревянные дома средней этажности могут появиться в Подмосковье
- Установлена личность нижегородского стрелка
- Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время пандемии
- Три человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области
12 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru