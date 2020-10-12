Установлена личность нижегородского стрелка

Стрельбу в Нижегородской области открыл 18-летний местный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.

Ранее сообщалось об обстреле автобуса в городе Бор Нижегородской области. По уточнённым данным, четыре человека погибли, трое были ранены.

Преступник пока не задержан, полиция ведёт его розыск и призывает жителей региона соблюдать осторожность, так как злоумышленник вооружён.

