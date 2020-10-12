Три человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области
Неизвестный открыл стрельбу по автобусу в Нижегородской области, три человека погибли, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошёл на одной из остановок в городе Бор Нижегородской области. Сообщается о троих погибших.
Также при обстреле несколько человек пострадало, как сообщают экстренные службы региона, состояние троих раненых оценивается как средней тяжести.
Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Названа дата заседания контактной группы по Донбассу
- Деревянные дома средней этажности могут появиться в Подмосковье
- Установлена личность нижегородского стрелка
- Воробьев назвал главную задачу Подмосковья во время пандемии
- Три человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru