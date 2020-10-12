Три человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области

Неизвестный открыл стрельбу по автобусу в Нижегородской области, три человека погибли, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл на одной из остановок в городе Бор Нижегородской области. Сообщается о троих погибших.

Также при обстреле несколько человек пострадало, как сообщают экстренные службы региона, состояние троих раненых оценивается как средней тяжести.

Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника.

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ФОТО: РИА новости//Евгений Земцов
ТЕГИ:СтрельбаНижегородская Область
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