Три человека погибли при обстреле остановки в Нижегородской области

Неизвестный открыл стрельбу по автобусу в Нижегородской области, три человека погибли, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошёл на одной из остановок в городе Бор Нижегородской области. Сообщается о троих погибших.

Также при обстреле несколько человек пострадало, как сообщают экстренные службы региона, состояние троих раненых оценивается как средней тяжести.

Правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника.

