Стало известно о минировании шести внутрироссийских авиарейсов

Экстренные службы российских аэропортов получили сообщения о минировании шести самолетов, направляющихся из столицы и в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что анонимные сообщения с угрозами взрывов самолетов РФ массово поступают с 3 марта. За это время более 100 рейсов были «заминированы».