Стало известно о минировании шести внутрироссийских авиарейсов

Экстренные службы российских аэропортов получили сообщения о минировании шести самолетов, направляющихся из столицы и в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что анонимные сообщения с угрозами взрывов самолетов РФ массово поступают с 3 марта. За это время более 100 рейсов были «заминированы».

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По данным источника, в большинстве сообщений злоумышленники вымогают биткойны и угрожают продолжить минирование российских бортов, аэропортов, авиакомпаний, зданий судов и магазинов.

Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

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ФОТО: Википедия // mos.ru
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