СМИ: Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево

Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС. Источник подчёркивает, что после поступления угроз все воздушные суда были осмотрены, опасных предметов не обнаружено.

Напомним, сообщения от злоумышленников об угрозе взрывов на борту самолетов поступают практически каждый день, начиная 3 марта. Как отмечает РЕН ТВ, за это время были «заминированы» более 100 рейсов. Отмечается, что неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов.