СМИ: Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в Шереметьево
Неизвестные сообщили о «минировании» всех самолетов в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС. Источник подчёркивает, что после поступления угроз все воздушные суда были осмотрены, опасных предметов не обнаружено.
Напомним, сообщения от злоумышленников об угрозе взрывов на борту самолетов поступают практически каждый день, начиная 3 марта. Как отмечает РЕН ТВ, за это время были «заминированы» более 100 рейсов. Отмечается, что неизвестные рассылают сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов.
Ранее НСН писала, что российские спецслужбы занимаются поиском автора ложных сообщений о «минировании» самолетов. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.
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