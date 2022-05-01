Стало известно о маршруте совершившего жесткую посадку в Забайкалье вертолета

Вертолет Ми-8, совершивший жесткую посадку в Забайкалье, возвращался после тушения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья в воскресенье, 1 мая.

СМИ: вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Псковской области

«По нашим данным, в Могоче жесткую посадку совершил законтрактованный вертолет, возвращавшийся с тушения пожара в Маклакане. <...> На борту было 15 человек. Вертолет принадлежал компании «Мостовик», — говорится в официальном сообщении.

Ранее в воскресенье вертолет Ми-8 на аэродроме в Забайкальском крае зашел на жесткую посадку. При соприкосновении с землей воздушное судно загорелось, погиб один человек, пятеро пострадали. Как сообщили в региональном минздраве, пострадавшим оказывают помощь врачи Могочинской ЦРБ.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
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