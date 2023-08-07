Стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром

ДТП случилось в Темрюкском районе. На 16 километре трассы Тамань — Веселовка столкнулись четыре автомобиля. Водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. В результате скончались водитель и пассажир Chery, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra. Три человека были госпитализированы, среди них 16-летняя девочка.

Ранее в Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

