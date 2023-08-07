Стали известны подробности массового ДТП под Краснодаром
Четыре человека погибли в автомобильной аварии с четырьмя автомобилями в Краснодарском крае, сообщает в Telegram пресс-служба регионального МВД.
ДТП случилось в Темрюкском районе. На 16 километре трассы Тамань — Веселовка столкнулись четыре автомобиля. Водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. В результате скончались водитель и пассажир Chery, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra. Три человека были госпитализированы, среди них 16-летняя девочка.
Ранее в Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru