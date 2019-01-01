Стало известно, как арестованные сотрудники ФСБ прятали деньги

Сотрудники ФСБ, арестованные по подозрению в хищении более 100 миллионов рублей, проводили «апгред» бронежилетов, чтобы вынести деньги. Об этом «Росбалту» сообщил собственный источник.

«Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно», — отметил собеседник агентства.

По его информации, под домашний арест отправлены двое сотрудников, еще пятеро взяты под стражу. Всем грозит до 15 лет колонии. Участникам преступления вменяется нарушение части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»).

Ранее стало известно о задержании сотрудников спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и офицеров банковского отдела управления «К» ФСБ России. Их подозревают в хищении 140 млн рублей в одном из столичных банков. Офицеры ФСБ, якобы, инсценировали по поддельному постановлению обыск в банке, при котором присутствовали сотрудники Центра спецназначения, - сообщает РБК со ссылкой на источник в самой ФСБ. Таких эпизодов могло быть до двенадцати.

Ветеран группы специального назначения «Вымпел» Валерий Киселев в эфире НСН предположил, что проходящие по делу сотрудники, вероятнее всего, были введены в заблуждение и были попросту использованы.

