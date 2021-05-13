Стало известно, что Ильназ Галявиев приходил в школу перед нападением
Ильназ Галявиев приходил в школу №175 в Казани 11 мая за час до нападения, чтобы свериться с расписанием, сообщил Telegram-канал Mash.
На допросе нападавший рассказал, что хотел устроить стрельбу во время второго урока. Ему нужно было знать, когда он начнется. Вахтерша увидела преступника и выгнала его. Галявиев ушел домой, экипировался и вернулся в гимназию в 9:26.
В результате нападения на школу в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей. При стрельбе пострадали 23 человека. Советский районный суд Казани в среду арестовал Ильназа Галявиева на два месяца.
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