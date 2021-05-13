Стало известно, что Ильназ Галявиев приходил в школу перед нападением

На допросе нападавший рассказал, что хотел устроить стрельбу во время второго урока. Ему нужно было знать, когда он начнется. Вахтерша увидела преступника и выгнала его. Галявиев ушел домой, экипировался и вернулся в гимназию в 9:26.



В результате нападения на школу в Казани погибли девять человек, в том числе семь детей. При стрельбе пострадали 23 человека. Советский районный суд Казани в среду арестовал Ильназа Галявиева на два месяца.