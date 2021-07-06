Пассажирский самолет на Камчатке перестал выходить на связь

Самолет АН-26, следующий в Палану на Камчатке, перестал выходить на связь, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По данным спасателей, на борту находится 6 членов экипажа и 21 пассажир, среди них один ребенок. По информации Telegram-канала Mash, в самолете было 26 пассажиров.

На поиски пропавшего АН-26 готовится вылететь вертолет. Кроме того, спасателями организуется координационный центр поиска и спасения.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:КамчаткаСамолетАн-2
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