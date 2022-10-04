Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области

Боевые самолёты, как оказалось, стали причиной громких звуков, которые напугали некоторых жителей Калуги. Хлопки, напоминавшие взрывы, произошли в момент преодоления сверхзвукового барьера. Такие разъяснения дали в администрации губернатора Калужской области.

Там уточнили, что Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило пролет нескольких сверхзвуковых самолетов над регионом. Днем во вторник с разницей в несколько минут прозвучали три мощных взрыва – кое-где в Калуге в домах задребезжали стекла.

Эти звуки были также слышны в Обнинске, Малоярославце и соседней Туле. В главке МЧС России по Калужской области подчеркнули, что никаких происшествий, способных вызвать столь мощные взрывы, не фиксировалось.