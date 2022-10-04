Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области
Боевые самолёты, как оказалось, стали причиной громких звуков, которые напугали некоторых жителей Калуги. Хлопки, напоминавшие взрывы, произошли в момент преодоления сверхзвукового барьера. Такие разъяснения дали в администрации губернатора Калужской области.
Там уточнили, что Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило пролет нескольких сверхзвуковых самолетов над регионом. Днем во вторник с разницей в несколько минут прозвучали три мощных взрыва – кое-где в Калуге в домах задребезжали стекла.
Эти звуки были также слышны в Обнинске, Малоярославце и соседней Туле. В главке МЧС России по Калужской области подчеркнули, что никаких происшествий, способных вызвать столь мощные взрывы, не фиксировалось.
Перед летящим самолетом всегда возникает область повышенного давления, порождающая звуковые волны. Когда скорость летательного аппарата достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него, из-за чего происходит резкий рост давления перед ним.
Сжатый воздух в виде ударной волны движется бесшумно, однако, когда она проходит через наблюдателя, давление атмосферы возле него скачкообразно повышается. Это воспринимается как сильный хлопок.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», хлопок при преодолении самолетом сверхзвукового барьера нередко вызывает у несведущих людей замешательство и вопросы: «что же это было».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- ВСУ нанесли удар из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
- Главы МИД Польши и Германии потребовали от России выплатить репарации Украине
- Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области
- Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых территорий РФ
- Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством»
- Начальник автоколонны был убит в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
- Forbes: примерно 700 тысяч человек покинули Россию после объявления мобилизации
- В Совете Федерации предложили запретить импорт мяса в РФ
- Экономист Сакс обвинил США и Польшу в диверсии на «Северных потоках»
- СМИ: россиянин погиб при крушении самолёта армии Мали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru