Стали известны причины мощных «взрывов» в Калужской области

Боевые самолёты, как оказалось, стали причиной громких звуков, которые напугали некоторых жителей Калуги. Хлопки, напоминавшие взрывы, произошли в момент преодоления сверхзвукового барьера. Такие разъяснения дали в администрации губернатора Калужской области.

Там уточнили, что Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило пролет нескольких сверхзвуковых самолетов над регионом. Днем во вторник с разницей в несколько минут прозвучали три мощных взрыва – кое-где в Калуге в домах задребезжали стекла.

Эти звуки были также слышны в Обнинске, Малоярославце и соседней Туле. В главке МЧС России по Калужской области подчеркнули, что никаких происшествий, способных вызвать столь мощные взрывы, не фиксировалось.

Директор ЦАГИ рассказал о проекте сверхзвукового пассажирского самолёта

Перед летящим самолетом всегда возникает область повышенного давления, порождающая звуковые волны. Когда скорость летательного аппарата достигает скорости звука, акустические волны не успевают удаляться от него, из-за чего происходит резкий рост давления перед ним.

Сжатый воздух в виде ударной волны движется бесшумно, однако, когда она проходит через наблюдателя, давление атмосферы возле него скачкообразно повышается. Это воспринимается как сильный хлопок.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», хлопок при преодолении самолетом сверхзвукового барьера нередко вызывает у несведущих людей замешательство и вопросы: «что же это было».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывыКалужская ОбластьСамолеты
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