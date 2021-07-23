Директор ЦАГИ рассказал о проекте сверхзвукового пассажирского самолёта

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) Кирилл Сыпало заявил, что пассажирские сверхзвуковые самолёты появятся в России не раньше 2035 года, сообщает NEWS.ru.

По его словам, данный проект ориентирован не только на внутренний рынок - в плане трансатлантических перелётов он будет интересен также заказчикам, например, в США, Австралии или Южной Америке.

«Не всё зависит от нашей воли, мы занимаемся проектировкой и разработкой. Основную роль будут играть всё же конструкторские бюро и бизнесмены», - подчеркнул Сыпало.

Глава ЦАГИ добавил, что президент РФ Владимир Путин согласился с представлением Минпромторга РФ о финансировании перспективных разработок, в том числе и сверхзвука, поэтому без поддержки российского лидера этот проект «никогда бы не состоялся».

Ранее Путин, выступая на открытии 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 заявил, что российская авиация обладает большим потенциалом развития, сообщает RT.

