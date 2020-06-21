Стали известны последствия пожара в калининградском центре помощи детям

Из-за пожара в центре помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске Калининградской области эвакуированы около 110 человек. Пострадавших нет, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Очаг пожара возник на кровле спортзала, пристроенного к 3-этажному кирпичному зданию центра помощи детям "Наш дом"», - рассказал собеседник агентства.