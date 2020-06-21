Стали известны последствия пожара в калининградском центре помощи детям

Из-за пожара в центре помощи детям «Наш дом» в Зеленоградске Калининградской области эвакуированы около 110 человек. Пострадавших нет, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Очаг пожара возник на кровле спортзала, пристроенного к 3-этажному кирпичному зданию центра помощи детям "Наш дом"», - рассказал собеседник агентства.

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Известно, что в числе эвакуированных 101 ребенок. Для временного размещения эвакуированных используется детский сад № 6, расположенный по соседству.

Пожар удалось локализовать в 03:24, а в 05:30 – полностью ликвидировать. В тушении пожара были заняты 40 человек и 13 единиц техники.

О возникновении пожара стало известно в ночь на воскресенье, 21 июня. Площадь горения составила 150 квадратных метров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Калининградская ОбластьДетиПожар
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