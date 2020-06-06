Двое детей погибли в пожаре в Кабардино-Балкарии

В селении Сармаково в Кбардино-Балкарии из-за пожара в частном доме погибли двое детей. Их тела обнаружены после тушения огня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В 15:05 6 июня в ЦУКС ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в селении Сармаково по ул. Почтовая произошел пожар на территории частного домовладения. На месте пожара обнаружены тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения», - говорится в официальной информации.

Причиной пожара стало возгорание кровли. Пожар на площади 150 квадратных метров ликвидирован.

На месте происшествия работают следователи следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарии. Совместно с сотрудниками ГУ МЧС по КБР они устанавливают причины пожара.



