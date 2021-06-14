Стали известны подробности взрыва на АЗС в Новосибирске

Инцидент на АЗС в Новосибирске произошел в начале седьмого вечера, заявили в МЧС. В это время взлетели на воздух резервуары с топливом. По сообщениям СМИ, взрыв произошёл на складе на Гусинобродском шоссе. Позже огонь перешел на территорию газовой заправки. Его распространение удалось остановить на площади 1200 кв. метров.

В областном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 16.



