Стали известны подробности взрыва на АЗС в Новосибирске
Инцидент на АЗС в Новосибирске произошел в начале седьмого вечера, заявили в МЧС. В это время взлетели на воздух резервуары с топливом. По сообщениям СМИ, взрыв произошёл на складе на Гусинобродском шоссе. Позже огонь перешел на территорию газовой заправки. Его распространение удалось остановить на площади 1200 кв. метров.
В областном управлении Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о выполнении работ или оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
Ранее стало известно, что число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 16.
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