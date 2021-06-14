Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 16

Ранее сообщалось о шести пострадавших, в том числе двух пожарных.

По данным агентства, пятеро из шестнадцати человек находятся в тяжелом состоянии.

О пожаре на АЗС на Гусинобродском шоссе Новосибирска стало известно в понедельник около 18:04 по местному времени (14:04 мск). По данным МЧС, на горящей автозаправке взрываются баллоны и цистерны с топливом. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, однако позже увеличилась до 800 квадратных метров.

