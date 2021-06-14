Число пострадавших при пожаре в Новосибирске выросло до 16
Число пострадавших при пожаре и взрывах на автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16, передает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы региона.
Ранее сообщалось о шести пострадавших, в том числе двух пожарных.
По данным агентства, пятеро из шестнадцати человек находятся в тяжелом состоянии.
О пожаре на АЗС на Гусинобродском шоссе Новосибирска стало известно в понедельник около 18:04 по местному времени (14:04 мск). По данным МЧС, на горящей автозаправке взрываются баллоны и цистерны с топливом. Площадь возгорания составила около 500 квадратных метров, однако позже увеличилась до 800 квадратных метров.
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