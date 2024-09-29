Стали известны подробности смерти пассажира рейса Москва-Самара

Пассажир, экстренно севшего самолета, скончался в туалете на борту рейса Москва-Самара. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Накануне стало известно, что в Ульяновске самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным источника, мужчина почувствовал недомогание еще в аэропорту Внуково в столице, но все равно решился на полет. Ему оказали медпомощь, и он отправился на рейс. При этом уже на борту самолета состояние пассажира вновь ухудшилось, и он пошел в туалет.