Стали известны подробности смерти пассажира рейса Москва-Самара

Пассажир, экстренно севшего самолета, скончался в туалете на борту рейса Москва-Самара. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Накануне стало известно, что в Ульяновске самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным источника, мужчина почувствовал недомогание еще в аэропорту Внуково в столице, но все равно решился на полет. Ему оказали медпомощь, и он отправился на рейс. При этом уже на борту самолета состояние пассажира вновь ухудшилось, и он пошел в туалет.

Техническая неисправность и спасение экипажа: Что известно о крушении Су-34 в Волгоградской области

Отмечается, что бортпроводники несколько раз стучали к нему в дверь, но мужчина им не ответил, после чего экипажу пришлось вскрыть кабинку. Пассажир был без сознания. Его попытались реанимировать, но мужчину все же не удалось спасти.

После экстренного приземления самолета в Ульяновске медики констатировали смерть пассажира.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УльяновскСамараМоскваСамолетСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры