Стали известны подробности смерти пассажира рейса Москва-Самара
Пассажир, экстренно севшего самолета, скончался в туалете на борту рейса Москва-Самара. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Накануне стало известно, что в Ульяновске самолет совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По данным источника, мужчина почувствовал недомогание еще в аэропорту Внуково в столице, но все равно решился на полет. Ему оказали медпомощь, и он отправился на рейс. При этом уже на борту самолета состояние пассажира вновь ухудшилось, и он пошел в туалет.
Отмечается, что бортпроводники несколько раз стучали к нему в дверь, но мужчина им не ответил, после чего экипажу пришлось вскрыть кабинку. Пассажир был без сознания. Его попытались реанимировать, но мужчину все же не удалось спасти.
После экстренного приземления самолета в Ульяновске медики констатировали смерть пассажира.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стали известны подробности смерти пассажира рейса Москва-Самара
- После победы на турнире в Париже боец UFC Мойкано обматерил Макрона
- МИД Китая: Пекин обеспокоен эскалацией конфликта после ликвидации Насраллы
- SHOT: Актер Михаил Ефремов попросился танкистом на СВО
- Сенат: Американцы будут менее благосклонны к запросам Зеленского
- СМИ: ВСУ насильно вывозили жителей перед освобождением города
- Над семью регионами РФ и Азовским морем уничтожено 125 украинских БПЛА
- Хакеры украли более 4 тысяч подарочных сертификатов «Детского мира»
- СМИ: Израиль предупредил США об атаке на Насраллу в последний момент
- Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru