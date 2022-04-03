Стали известны подробности пожара в больнице РАН в Москве

«В воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - пояснил собеседник агентства.

В МЧС заявили о полной ликвидации пожара.

«В 14:46 пожар полностью ликвидирован на 25 квадратных метрах. Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало», - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

