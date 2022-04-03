Стали известны подробности пожара в больнице РАН в Москве

При пожаре в Центральной клинической больнице РАН на юго-западе Москвы, по предварительным данным, нет. Удалось спасти 12 человек, сообщили экстренные службы РИА Новости.

Два человека погибли при пожаре в центре Москвы

«В воскресенье в 14.40 на юго-западе Москвы в районе Ясенево произошел пожар на пятом этаже Центральной клинической больницы РАН на улице Литовский бульвар, 1А. Предварительно, пострадавших нет, проводится эвакуация», - пояснил собеседник агентства.

В МЧС заявили о полной ликвидации пожара.

«В 14:46 пожар полностью ликвидирован на 25 квадратных метрах. Силами пожарно-спасательных подразделений спасены 12 человек. Информации о пострадавших не поступало», - сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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