Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
2 марта 202223:51
Пожар произошел в жилом доме на Смоленском бульваре в Москве, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.
Пожар произошел в доме по адресу Смоленский бульвар 13 на четвертом этаже. Отмечается, что есть угроза перехода огня на верхние этажи.
Пожарные эвакуировали более 50 человек.
Устанавливаются причины возгорания. По данным агентства, шестиэтажный жилой дом был построен в 1935 году по индивидуальному проекту.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru