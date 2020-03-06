Стали известны подробности похищения 8-летней школьницы под Костромой
Следственный комитет по Костромской области продолжает расследование уголовного дела по факту похищения 8-летней школьницы. Девочка, к счастью, была обнаружена живой.
Тем временем в СКР раскрыли картину похищения ребенка. Инцидент произошел 4 марта на улице Дорожной в городе Нея. Девочка шла из школы, однако дома ее не дождались.
По версии следствия, в тот день школьницу похитил 36-летний мужчина, который ехал на своей машине – он остановил автомобиль возле девочки, после чего силой затолкал ее в багажник.
Впоследствии ребенка нашли в доме подозреваемого – в ходе обыска девочку обнаружили в коробе для белья в диване, стоящем в комнате. Ребенка осмотрели медики, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, сообщает «Свободная пресса».
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего».
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