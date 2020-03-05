Пропавшая под Костромой 8-летняя девочка была похищена

Восьмилетняя девочка, которая пропала в Костромской области, была похищена. Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в областном Следственном комитете.

Ранее стало известно, что ребенок пропал в городе Нея – 4 марта девочка не вернулась домой из школы. На поиски школьницы были прошены сотрудники полиции, помощь оказывали местные жители и волонтеры. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает vm.ru

К счастью, ребенок был найден живым. Как уточнили в СКР, девочка находилась в доме у местного жителя 1983 года рождения.

Школьницу передали врачам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас следователи выясняют обстоятельства похищения ребенка.

