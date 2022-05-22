Стали известны подробности о состоянии раненого мэра Энергодара

Жизни раненого взрывом Андрея Шевчика, объявившего себя мэром города Энергодара, ничто не угрожает, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Политик легко ранен, он проходит лечение в больнице Мелитополе, уточняет источник агентства.

Ранее в воскресенье, 22 мая, сообщалось, что Шевчик пострадал в результате взрыва с двумя охранниками. Уточняется, что сработавшее самодельное взрывное устройство заложили в электрощитовом шкафу.

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ФОТО: Павел Сорокин//pexels.com
ТЕГИ:МариупольМэрВзрыв
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