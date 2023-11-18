Стали известны подробности о смерти двоих россиян в Гималаях
Двоих россиян, чьи тела обнаружили в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии, по предварительным данным, не убили. О том, что их смерть не была насильственной, сообщили РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.
«Полиция индийского штата Химачал-Прадеш сообщила о гибели 16 ноября 2023 года в округе Куллу двух граждан России - мужчины (37 лет) и женщины (21 год). По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», – отметили в российском посольстве.
Дипломаты заверили, что тесно сотрудничают с правоохранительными органами индийского штата.
Ранее полиция штата Химачал-Прадеш сообщила, что обнаружила двух граждан России обнаружили мертвыми в долине реки Парвати. У мужчины и женщины на тебе были раны, но не смертельные, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru