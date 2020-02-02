Стали известны подробности о пострадавших при обрушении крыши в кафе Новосибирска
Новосибирские власти сообщили о состоянии пострадавших в результате обрушения крыши в пристройке в кафе «Родня», сообщает РИА «Новости».
Двое пострадавших прооперированы. В данный момент они находятся в травмотологическом отделении, уточняет Газета.ru. У мужчины - перелом таза, у девушки сломана голень.
Ранее СК РФ возбудил дело по факту обрушения кровли в пристройке новосибирского кафе «Родня», где была размещена гардеробная, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выяснилось, что мероприятия в здании, где произошло ЧП, проводились без официального разрешения. В результате инцидента погиб один человек, ещё четверо пострадали.
По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления снега на крыше. По данным ТАСС, площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.
Власти Новосибирска проведут дополнительную проверку качества уборки снега с крыш после обрушения в раздевалке кафе в новосибирском Академгородке, отмечает RT.
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