Стали известны подробности о пострадавших при обрушении крыши в кафе Новосибирска

Ранее СК РФ возбудил дело по факту обрушения кровли в пристройке новосибирского кафе «Родня», где была размещена гардеробная, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выяснилось, что мероприятия в здании, где произошло ЧП, проводились без официального разрешения. В результате инцидента погиб один человек, ещё четверо пострадали.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления снега на крыше. По данным ТАСС, площадь обрушения составила 240 кв. м, из здания эвакуировали 200 человек.

Власти Новосибирска проведут дополнительную проверку качества уборки снега с крыш после обрушения в раздевалке кафе в новосибирском Академгородке, отмечает RT.

