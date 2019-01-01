Стали известны подробности нападения собаки на ребенка в Ногинске

Двухлетний мальчик в Ногинске попал в больницу после нападения бродячей собаки. По этому факту возбуждено уголовное дело, сообщила Телеканалу «360» уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она уточнила, что двухлетний ребёнок и его шестилетний брат 26 мая находились одни во дворе жилого дома. Собака покусала только младшего. От испуга он спрятался в трубе рядом с котельной, где его обнаружили только спустя три часа.

Выяснилось, что многодетная семья стоит на учете службы профилактики, так как считается неблагополучной. Сейчас здоровью пострадавшего ребёнка ничего не угрожает. С ним работают врачи и психологи.

Уголовное дело открыто по статьям о халатности и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Как отмечает сайт «Подмосковье сегодня», следствию предстоит установить все обстоятельства происшествия и его виновников.

