Стали известны первые подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула
В российском консульстве в Стамбуле не спешат помогать россиянам, задержанным в Турции, предпочитая выждать, как будет разворачиваться дело.
Задержанные сегодня утром на паспортном контроле в аэропорту Стамбула россияне Наталья Крылова и её супруг Дмитрия Кульгейко рассказали НСН подробности своего неожиданного ареста.
Во время прохождения паспортного контроля, в полицейской базе оказались данные, что россиян ранее задерживали в том же самом аэропорту Стамбула по подозрению в незаконном провозе запрещённых веществ. В марте 2018 года в дорожной сумке у Крыловой были лекарства, которые она взяла в дорогу: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке. Но после вмешательства российского МИДа и лабораторных исследований лекарств, ничего запрещенного не обнаружили, перед россиянами извинились и отпустили.
После той злосчастной истории ростовчане Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко уже дважды были в Турции в качестве туристов и никаких вопросов к ним со стороны турецких правоохранителей по старому делу 2018-го года больше не было. Почему оно "встпыло" на паспортном контроле именно сейчас - неизвестно. Не исключено, что задержание могло стать следствием ухудшения отношения турецких властей к россиянам на фоне охлаждения отношений между Москвой и Стамбулом после событий в сирийском Идлибе.
По словам Натальи Крыловой, ее собираются "отправить в суд, т.к. старое дело осталось открытым". На вопрос россиян, есть ли в этом деле те извинения, которые в 2018 году им принесли турецкие полицейские, им не ответили.
Сейчас Крылова находится в полицейском участке рядом с аэропортом Стамбула в подавленном состоянии. Её изолировали в участке от мужа, но телефон не забрали. В российском консульстве в Стамбуле, куда НСН обратилась за комментарием, не спешат помогать россиянам, предпочитая выждать, как будет разворачиваться дело.
Напомним, как сообщала «Национальная служба новостей», в марте 2018 года, четверых россиян заподозрили в провозе запрещённых веществ. В дорожной сумке у Крыловой были лекарства, которые она взяла в дорогу: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке.
Крылова тогда поведала НСН, что отношение полицейских к ним изменилось после того, как о факте незаконного задержания рассказали ведущие российские СМИ. Лишь после этого делом занялись российские дипломаты, и россиян освободили. Видимо, консульство РФ в Стамбуле снова ждет общественной реакции на незаконное задержание россиян и начнет действовать только после резонанса.
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