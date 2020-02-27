Стали известны первые подробности задержания россиян в аэропорту Стамбула

Задержанные сегодня утром на паспортном контроле в аэропорту Стамбула россияне Наталья Крылова и её супруг Дмитрия Кульгейко рассказали НСН подробности своего неожиданного ареста.

Во время прохождения паспортного контроля, в полицейской базе оказались данные, что россиян ранее задерживали в том же самом аэропорту Стамбула по подозрению в незаконном провозе запрещённых веществ. В марте 2018 года в дорожной сумке у Крыловой были лекарства, которые она взяла в дорогу: «Имодиум» от расстройства кишечника, «Цитромон» от головной боли и обезболивающее «Найз». Из-за них женщине и её мужу пришлось сутки провести в полицейском участке. Но после вмешательства российского МИДа и лабораторных исследований лекарств, ничего запрещенного не обнаружили, перед россиянами извинились и отпустили.

После той злосчастной истории ростовчане Наталья Крылова и Дмитрий Кульгейко уже дважды были в Турции в качестве туристов и никаких вопросов к ним со стороны турецких правоохранителей по старому делу 2018-го года больше не было. Почему оно "встпыло" на паспортном контроле именно сейчас - неизвестно. Не исключено, что задержание могло стать следствием ухудшения отношения турецких властей к россиянам на фоне охлаждения отношений между Москвой и Стамбулом после событий в сирийском Идлибе.

По словам Натальи Крыловой, ее собираются "отправить в суд, т.к. старое дело осталось открытым". На вопрос россиян, есть ли в этом деле те извинения, которые в 2018 году им принесли турецкие полицейские, им не ответили.

Сейчас Крылова находится в полицейском участке рядом с аэропортом Стамбула в подавленном состоянии. Её изолировали в участке от мужа, но телефон не забрали. В российском консульстве в Стамбуле, куда НСН обратилась за комментарием, не спешат помогать россиянам, предпочитая выждать, как будет разворачиваться дело.