Стали известны детали нападении на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве
Нападение на журналистку телеканала «Матч ТВ» произошло в тот момент, когда она после работы в Останкине отдыхала на скамейке у пруда. Об этом сообщает RT.
Когда пострадавшая стала собираться домой, её толкнули в спину. Она упала между лавочкой и кустами, после чего увидела двух мужчин. Они закрыли ей рот ладонью и изнасиловали. В итоге женщине удалось убежать и сообщить о произошедшем в полицию.
По словам замначальника полиции МВД РФ по Останкинскому району Андрея Полетахина, стражи порядка стали прочёсывать местность. Сначала правоохранители задержали одного мужчину, а через несколько часов - второго. Найти третьего фигуранта помогли камеры видеонаблюдения.
Установлено, что задержанные являются гражданами Узбекистана, которые находились в России легально и работали на стройке. На допросе один из них признался в содеянном, другие указали, что только наблюдали. Также они заявили, что находились в состоянии алкогольного опьянения.
Иностранцам было предъявлено обвинение в изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Суд арестовал подозреваемых до 6 сентября. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Главному кадровику Минобороны продлили арест до 12 октября
- Продюсер Рудченко сообщил, что Губин не вернется к активной творческой деятельности
- Стали известны детали нападении на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве
- В Кремле заявили о появлении новых идей по миру на Украине после визита Моди
- Талызина раскритиковала Богомолова за переименование Театра Виктюка
- Духовное управление мусульман Татарстана одобрило проект «Халяльный кешбэк»
- Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом за пост о больнице в Киеве
- Путин и Моди договорились продвигать русский и индийский языки
- Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную
- Семилетний мальчик утонул в районе водохранилища в Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru