Стали известны детали нападении на сотрудницу «Матч ТВ» в Москве

Нападение на журналистку телеканала «Матч ТВ» произошло в тот момент, когда она после работы в Останкине отдыхала на скамейке у пруда. Об этом сообщает RT.

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Когда пострадавшая стала собираться домой, её толкнули в спину. Она упала между лавочкой и кустами, после чего увидела двух мужчин. Они закрыли ей рот ладонью и изнасиловали. В итоге женщине удалось убежать и сообщить о произошедшем в полицию.

По словам замначальника полиции МВД РФ по Останкинскому району Андрея Полетахина, стражи порядка стали прочёсывать местность. Сначала правоохранители задержали одного мужчину, а через несколько часов - второго. Найти третьего фигуранта помогли камеры видеонаблюдения.

Установлено, что задержанные являются гражданами Узбекистана, которые находились в России легально и работали на стройке. На допросе один из них признался в содеянном, другие указали, что только наблюдали. Также они заявили, что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Иностранцам было предъявлено обвинение в изнасиловании, совершённом группой лиц по предварительному сговору. Суд арестовал подозреваемых до 6 сентября. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту нападения троих мигрантов на женщину в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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