Стала известна возможная причина убийства вожатой в подмосковном лагере
Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной убийства вожатой в детском оздоровительном лагере «Доброе» стал спор с коллегой о том, кто лучшая вожатая, сообщили «Известия».
Две девушки 1998 и 2000 годов рождения распивали спиртные напитки, во время чего у них произошел спор на тему того, кто является лучшей вожатой. В результате началась драка, старшая вожатая ударила противницу ножом в область сердца. Сама же выжившая получила травмы, когда выхватывала нож у своей оппонентки.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Потерпевшая скончалась на месте, сообщил РЕН ТВ.
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