Стала известна возможная причина убийства вожатой в подмосковном лагере

Две девушки 1998 и 2000 годов рождения распивали спиртные напитки, во время чего у них произошел спор на тему того, кто является лучшей вожатой. В результате началась драка, старшая вожатая ударила противницу ножом в область сердца. Сама же выжившая получила травмы, когда выхватывала нож у своей оппонентки.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Потерпевшая скончалась на месте, сообщил РЕН ТВ.

