Стала известна возможная причина убийства вожатой в подмосковном лагере

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной убийства вожатой в детском оздоровительном лагере «Доброе» стал спор с коллегой о том, кто лучшая вожатая, сообщили «Известия».

Вожатая зарезала ножом коллегу в подмосковном детском лагере

Две девушки 1998 и 2000 годов рождения распивали спиртные напитки, во время чего у них произошел спор на тему того, кто является лучшей вожатой. В результате началась драка, старшая вожатая ударила противницу ножом в область сердца. Сама же выжившая получила травмы, когда выхватывала нож у своей оппонентки.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи. Потерпевшая скончалась на месте, сообщил РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Фото с личной страницы во "ВКонтакте"
ТЕГИ:НападениеПогибшиеПроисшествиеДетский Лагерь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры