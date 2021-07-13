Стала известна причина взрыва в жилом доме в Приморском крае
Взрыв в жилом доме города Фокино в Приморском крае произошел из-за устройства для глушения рыбы, которое собирал хозяин квартиры, сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения, его доставили в отдел полиции. Он рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы. По предварительным данным, оно могло сдетонировать. Сотрудники полиции проводят проверку.
Взрыв в многоквартирном доме в городе Фокино произошел 13 июля. Ударная волна выбила в квартире дверь и окна. При этом в подъезде дома осыпались стекла. Кроме хозяина квартиры никто не пострадал. По словам соседей, он злоупотреблял алкоголем, сообщили «Известия».
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