Стала известна причина взрыва в жилом доме в Приморском крае

В результате взрыва мужчина получил незначительные повреждения, его доставили в отдел полиции. Он рассказал, что собирал устройство для глушения рыбы. По предварительным данным, оно могло сдетонировать. Сотрудники полиции проводят проверку.

Взрыв в многоквартирном доме в городе Фокино произошел 13 июля. Ударная волна выбила в квартире дверь и окна. При этом в подъезде дома осыпались стекла. Кроме хозяина квартиры никто не пострадал. По словам соседей, он злоупотреблял алкоголем, сообщили «Известия».

