СМИ: В Тегеране прогремел взрыв

Взрыв произошел на западе Тегерана, предположительно, в Национальном парке. Об этом сообщает агентство Fars.

«В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет», — отмечается в сообщении.

По данным Fars, «пока никто не пострадал».

