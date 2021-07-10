СМИ: В Тегеране прогремел взрыв

Взрыв произошел на западе Тегерана, предположительно, в Национальном парке. Об этом сообщает агентство Fars.

«В субботу, 10 июля, на западе Тегерана раздался звук взрыва. Официальных новостей о причине взрыва пока нет», — отмечается в сообщении.

По данным Fars, «пока никто не пострадал».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:СМИВзрывИран
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