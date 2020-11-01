Стала известна причина взрыва в гаражах в Мытищах

Возможной причиной взрыва гаражей в подмосковных Мытищах стал взрыв кислородного баллона. Об этом заявила старший помощник руководителя ГУ СК России по Московской области Ольга Врадий, сообщают РИА «Новости».

В Мытищах после взрыва газа трое пострадавших

Напомним, утром в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Попова произошел взрыв. Пострадали три человека, разрушено пять гаражей.

Следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, пишет Газета.ru.

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Фото: arh.sledcom.ru
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