Стала известна причина взрыва на заводе в Орловской области
Взрыв на заводе городе Мценске в Орловской области произошел во время работ по монтажу оборудования. Такие данные привел губернатор области Андрей Клычков, прибывший на место ЧП.
«Предприятие пострадало, взрыв достаточно сильный», - цитирует главу региона ТАСС.
Согласно последним данным, в результате взрыва газовоздушной смеси погибли пять человек, трое пострадали. Также сообщается, что большинство жертв и пострадавших – граждане Турции.
В связи с инцидентом Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель двух и более лиц», отмечает «Свободная пресса».
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