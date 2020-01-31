Стала известна причина взрыва на заводе в Орловской области

«Предприятие пострадало, взрыв достаточно сильный», - цитирует главу региона ТАСС.

Согласно последним данным, в результате взрыва газовоздушной смеси погибли пять человек, трое пострадали. Также сообщается, что большинство жертв и пострадавших – граждане Турции.

В связи с инцидентом Следственный комитет по Орловской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель двух и более лиц», отмечает «Свободная пресса».

