Граждане Турции погибли при взрыве на орловском заводе

Все погибшие и пострадавшие при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске в Орловской области – иностранцы. По данным экстренных служб региона, все они являются гражданами Турции, передает РИА Новости.

На данный момент известно о пяти жертвах взрыва и трёх пострадавших.

При взрыве были повреждены несущие конструкции, обрушилась кровля на площади 200 кв. метров.

