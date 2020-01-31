Граждане Турции погибли при взрыве на орловском заводе
31 января 202012:16
Все погибшие и пострадавшие при взрыве газа на заводе резиновых изделий в Мценске в Орловской области – иностранцы. По данным экстренных служб региона, все они являются гражданами Турции, передает РИА Новости.
На данный момент известно о пяти жертвах взрыва и трёх пострадавших.
При взрыве были повреждены несущие конструкции, обрушилась кровля на площади 200 кв. метров.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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