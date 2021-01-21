Стала известна причина убийства женщины сиделкой

Причиной убийства пожилой женщины сиделкой в Москве стали постоянные упреки.

Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемая в преступлении 31-летняя уроженка Павлодара Гульчахра Айдарова на данный момент уже задержана.

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Она ухаживала за женщиной 1938 года рождения, которая не могла обходиться без посторонней помощи из-за тяжелой болезни.

Преступление было совершено накануне вечером в одной из квартир по Угловому переулку в центре Москвы. Сообщается, что сиделка перерезала женщине горло ножом после ее очередного замечания.

Пожилая женщина скончалась еще до прибытия медиков.

Айдарова сейчас дает показания в полиции. Следователи не исключают, что подозреваемая имеет психические отклонения.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МоскваУбийство
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