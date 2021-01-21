Стала известна причина убийства женщины сиделкой

Она ухаживала за женщиной 1938 года рождения, которая не могла обходиться без посторонней помощи из-за тяжелой болезни.

Преступление было совершено накануне вечером в одной из квартир по Угловому переулку в центре Москвы. Сообщается, что сиделка перерезала женщине горло ножом после ее очередного замечания.

Пожилая женщина скончалась еще до прибытия медиков.

Айдарова сейчас дает показания в полиции. Следователи не исключают, что подозреваемая имеет психические отклонения.



