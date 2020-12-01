Стала известна причина смерти Ирины Антоновой

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе музея.

В сообщении уточняется, что у неё сочетанный диагноз: кроме COVID-19, ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз.

О смерти Антоновой стало известно 1 декабря, ей было 98 лет.

Работать в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина Антонова стала в 1945 году. В 1961-м она стала директором музея, а в 2013-м - его президентом.

Антонова удостоена почетного звания «Заслуженный деятель культуры РСФСР», является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», имеет знак отличия «За благодеяния», а также множество других наград, в том числе она кавалер ордена Почётного легиона, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой».

