Стала известна причина смертельного ДТП под Оренбургом

Выезд микроавтобуса на встречную полосу вызвал столкновение с грузовым автомобилем и причиной гибели пятерых взрослых и ребенка, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса по неизвестным причинам, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с фурой. Водитель микроавтобуса погиб, водитель грузового автомобиля не пострадал», - уточнили в полиции.

Сотрудники регионального МВД уточнили, что состояние двоих пострадавших характеризуется как тяжелое. Всего госпитализировано трое пострадавших.

Напомним, ДТП произошло на трассе ОренбургАкбула коколо поселка Чистый в 6.10 (4.10 мск). Столкнулись минивэн Hyundai и грузовая фура. Среди пассажиров были граждане Узбекистана и Таджикистана.

Накануне НСН сообщила о ДТП в Иркутской области, в котором погибла супруга мэра Тулуна Юрия Кариха.







